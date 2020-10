Apoyan los riobravenses a Doña Teodora Vargas

Gracias a todas las personas que me están ayudando,┬áDios los bendiga, gracias por ser tan buenos conmigo Teodora Vargas Cruz, clama ayuda

Río Bravo, Tam.- En días pasados por este medio te compartimos la historia de doña Teodora Vargas Cruz, una mujer de 57 años de edad que se encontraba muy enferma y pedía ayuda para que la llevaran al médico, ella solía vender tamales en las afueras de una gasolinera de la Calle Guanajuato.

Hoy se encuentra mejor, gracias a nuestros lectores que la han apoyado, recibió la visita de gente preocupada por su salud que la han estado ayudando, especialmente la Fundacion Ayuda X Amor que preside Agustín López.

Al respecto López dice: "Nos sentimos muy honrados de poder ayudar a doña Teodora, sabemos que necesita más apoyo, por eso hacemos la invitación a todas las personas que la estamos ayudando de una u otra forma que no bajemos la guardia, sigamos apoyando".

Por su parte Doña Teodora dijo: "Gracias a todas las personas que me están ayudando, Dios los bendiga, gracias por ser tan buenos conmigo".

La señora Vargas Cruz, debido a su estado de salud no puede comer cosas sólidas ya que su cuerpo no las retiene, Ayuda X Amor la ha llevado al médico y entregado el tratamiento que requiere, así como productos vitamínicos para que se nutra, pero aunque está mejor, aún no se ha curado del todo y como no ha podido trabajar se siente preocupada por todos los gastos que debe hacer como agua, luz, entre otros.

Si quieres ayudar a doña Teodora visítala en su domicilio ubicado en calle Anzaldúas número 141 de la colonia Unidos Avanzamos o contacta por Facebook a la Fundación Ayuda X Amor.