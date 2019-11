Apoyan legisladores plan de regularización

¨Yo estoy a favor de este transitorio porque se que es algo que se requiere.¨ Nohemí Alemán Hernández,

Se requiere solucionar el problema de los autos chocolate, por lo que están a favor de que se pueda implementar un programa de legalización en el país para beneficiar a la frontera como Reynosa.

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal, comentó que anteriormente ya había presentado un punto de acuerdo para abordar el tema en el Congreso, donde solicitaba un plan emergente, el cual fue rechazado por Morena.

Señaló que recientemente se presentó un transitorio en la ley de ingresos, donde se busca un programa especial -por única ocasión-, donde se pueda legalizar un vehículo por familia a bajo costo y que beneficie también a los campesinos.

"Tal vez en otros estados hacia el centro no es grave el problema, pero aquí ya lo hemos vivido por muchos años, son vehículos que se internan y que no cuentan ni con placas, ni documentos jurídicos para nada, en caso de que alguna persona que conduzca un vehículo extranjero pues tenga un percance con otro tampoco puede responderle, porque no identificas el vehículo y parte de los delitos es porque no se identifican usan esos vehículos", dijo.

VOTO A FAVOR

La legisladora señaló que será de beneficio para evitar también que se siga pagando dinero a organizaciones que ofrecen placas que no son legales.

"Yo estoy a favor de este transitorio porque se que es algo que se requiere, mi fracción parlamentario votó casi todos en contra, pero yo tengo que hacerlo acorde a las necesidades del municipio, y creo va a beneficiar a Reynosa y a todo el Estado porque tenemos frontera, cada quien votó conforme a sus convicciones", expresó.

Explicó que en el Senado se quiere echar atrás de nuevo, pero esperan que se pueda dar solución.

"Pueden dar ese voto a favor y dar certidumbre, no es porque quieran traer un vehículo en esas condiciones, es un tema económico, el dinero no alcanza, no estoy de acuerdo en que sea competencia de la industria", recalcó.

Qué informen de subejercicio

La legisladora Nohemí Alemán Hernández, señaló entre otros temas, que es importante que el Gobierno Federal, informe sobre el subejercicio en diferentes dependencias, ya que se realizan recortes a los estados y municipios, pero hay recurso que no se están ejerciendo.

En un reporte se informó que son más de 200 mil millones de pesos de subejercicio, que es mucho recurso.

Anunció el próximo viernes su informe el 08 de noviembre en el parque cultural.