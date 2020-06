Apoyan frente a pandemia

Todo comenzó con un poema llamado "Vocación de héroes", que Julio Camejo hizo y difundió a través de un video con Mariana Seoane. A partir de ello, los artistas decidieron comenzar a apoyar a todo el personal médico que se ha enfrentado a la insuficiencia de equipo para realizar su trabajo.

"Este es momento en que los artistas tienen que alzar la voz, en que debemos apoyar. La fama hace a una persona más benévola o más estúpida, tú decides en qué grupo quieres estar. Tú puedes escoger quedarte haciendo TikTok todo el día y felicidades, no soy quién para criticar, pero yo, Julio Camejo, entiendo que era momento de hacer algo, sabemos que el sistema de salud ha colapsado a nivel mundial", dijo.

Ambos lanzaron la campaña Héroes de la salud, de la mano de la asociación Casa de la Amistad, para niños con cáncer, para invitar a la gente a hacer donativos con los que puedan ayudar a distintos hospitales con equipo médico.

"Empezamos con un poema y ese poema se volvió en que nos unimos con Casa de la amistad, Mariana Seoane y tu servidor levantamos la voz y empezaron a llegar las donaciones. Hoy en día se ha entregado equipo a más de 24 hospitales, más de 2 mil 400 equipos. Estamos hablando con la gente de Neymar que nos va a donar una camiseta firmada, hay veces en las que no es que tengas las grandes ganancias, yo no las tengo, no soy Yandel, Daddy Yankee, soy un obrero del arte, pero hay veces que no hace falta tener el gran presupuesto, hacen falta ganas".

En Instagram han compartido la ruta de sus donaciones y han apoyado a los pequeños empresarios para promocionar lugares en los que la gente pueda comprar distintos productos y así, sobrevivan a la crisis.