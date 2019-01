Apoyan expolicías a gente que lo necesita

Necesitan ayuda, pero ahora ellos también dan la mano a quien lo necesita.

Se trata de la Asociación de Expolicías "Teodoro González A.C." que dirige un exagente de seguridad pública, Juan Moreno Montoya.

Durante años han solicitado apoyo del municipio para que les paguen su prima de antigüedad, y hasta la fecha no les han dado respuesta.

Pero en su caminar han encontrado a otras personas que también necesitan que les den ayuda.

De este modo, reciben pan, pasteles, víveres que a su vez hacen llegar a otros ex policías y gente de la comunidad que necesita alimentos para subsistir.

Unas de las últimas acciones de esta organización no gubernamental fue la entrega de sillas de ruedas para adultos de la tercera edad que por diversos problemas batallan para desplazare.

Las sillas de ruedas son donadas por personas en lo particular o por organizaciones que como parte de sus acciones de apoyo a la comunidad entregan estos respaldos para mejorar las condiciones de desplazamiento de quienes batallan para caminar.

Por otro lado la "Teodoro González" que integra a ex policías y ex agentes ministeriales, recibe donaciones de establecimientos comerciales como charolas de pan y pasteles, mismos que son entregados a las familias de algunos de los integrantes mas necesitados y a personas que requieren de este tipo de apoyos, aún y cuando no sean miembros de esta asociación.

Por otra parte, agregó que este organismo ya cuenta con asesoría legal para sus miembros y gente de la comunidad, se trata del abogado Miguel Santiago Cruz.