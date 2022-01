Apoyan difusores de la vacunación

"La gente quiere tener una fuente confiable", dijo el Dr. David Lakey del Grupo de trabajo Covid-19 de la Asociación Médica de Texas. "Tenemos que seguir tratando de obtener la información correcta".

Frente al aumento de omicron, los médicos dicen que es crucial luchar contra las variantes futuras.

"Fácilmente puede haber otras variantes que se nos presenten. Y solo porque haya tenido un caso leve no significa que esté protegido. Y no significa que no pueda transmitir la siguiente variante a alguien que realmente le importe", subrayó Lakey.

Las subvenciones van desde 50 mil hasta 150 mil dólares.

Proyectos EcoRise

Educadores de Pharr-San Juan-Alamo (PSJA ISD) recibieron 7 mil 600 dólares como parte de las subvenciones EcoRise para proyectos de campus ecológicos.

EcoRise es una organización escolar cuya enfocada en capacitar a los jóvenes para que asuman desafíos en su escuela y comunidades enseñándoles sobre sustentabilidad, innovación y emprendimiento social.

Los maestros y bibliotecarios de PSJA se tomaron el tiempo para solicitar estas subvenciones para continuar encendiendo prácticas de sustentabilidad entre sus estudiantes.

"Nuestros EcoFriends de PSJA North están emocionados de haber recibido dos subvenciones de EcoRise por un total de más de 1 mil 200 dólares", dijo la bibliotecaria Denisse Ochoa.

"Estos fondos se utilizarán para crear una pared verde en nuestra biblioteca para ayudar a purificar el aire y comprar suministros para ayudar a limpiar y mantener los jardines de nuestra escuela".