Apoyan ciudadanos el paro nacional feminista

Ciudadanos de Reynosa apoyan el paro nacional feminista al que se ha convocado para el 09 de marzo denominado "El Nueve Nadie se Mueve", que busca que las mujeres no acudan a trabajar y no salgan, como protesta ante el alza en feminicidios y violencia, pero con un margen pequeño contra los que no están de acuerdo.

El MAÑANA Reynosa, realizó una encuesta que inició el pasado 21 de febrero y en donde participaron 245 personas.

El 47 por ciento dijo que si está de acuerdo con el paro nacional Un Día Sin Mujeres -que obtuvo 116 votos-, le siguió 45 por ciento con un No con 112 votos, un 3 por ciento dijo tal vez que fueron 9 votos.

Además un 3 por ciento -que significan ocho votos-, señaló no saber si apoyar o no el movimiento feminista en el país.

De esta forma solamente dos puntos porcentuales son los que dividen a los que si apoyan el movimiento nacional y los que no están a favor de esas acciones en Reynosa.

CÁMARAS SE UNEN

Cámaras empresariales, agrupaciones de la sociedad civil y hasta autoridades estatales y municipales, han manifestado su apoyo a "El Nueve Nadie se Mueve", dando permiso para que las mujeres no vayan a trabajar ese día o en su caso acudan con vestimenta morada.

También están los sectores que no apoyan el movimiento, señalando que son acciones políticas, como lo mencionó el gobierno federal.