Apoyan a Senda de Vida

Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidente del DIF Tamaulipas, visitó en Reynosa las instalaciones del albergue para migrantes "Senda de Vida" y entregó diversos apoyos a los ciudadanos de diferentes nacionalidades que se encuentran en el lugar.

Llegó al medio día, acompañada de diferentes funcionarios y juntos realizaron recorrido por cada una de las áreas: cocina, comedor, dormitorios, área médica, espacios recreativos y aprovechó para escuchar la situación que viven los migrantes que le fueron expuestas mientras hacía la visita en el albergue que se encuentra en la colonia Aquiles Serdán, en el bordo del río Bravo.

Se entregaron colchonetas, tinacos para almacenamiento de agua, malla sombras, kits de limpieza, artículos de higiene personal, lámparas, bolsas de papel higiénico, láminas galvanizadas, casas de campaña, biberones, paquetes de toallitas húmedas, botiquines de primeros auxilios, sábanas, toallas, fundas, pañales de bebé y para adultos, juguetes, zapatos, tenis para niñas, niños, hombre y mujer, entre otros más.

En entrevista, Mariana Gómez comentó que como parte de los compromisos del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, personal de esta dependencia acudirá dos veces por semana a este centro para brindarles atención médica general y abasto de medicamento.

Explicó que en Nuevo Laredo hay mayor cantidad de migrantes que en Reynosa, pero a todos los municipios se les brinda la ayuda y que en Matamoros hay menos que en esta frontera.

Por parte de la Secretaría de Educación se estarán enviando maestros de apoyo para que niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso a actividades educativas.

"Mi principal compromiso es que no les falte nada aquí, que estén atendidos, ser apoyos para ellos en cuestión de salud, me acabo de comprometer que por medio de Educación del estado mandar maestros que vengan y apoyen a los menores; hay más de 100 menores, es importante que sigan aprendiendo y no estén aquí sin nada qué hacer", dijo.

Además con el apoyo del ITACE y de los residentes del albergue, se construirá una techumbre en la explanada, de igual forma apoyar con alimentos y más.

"Abanicos, camas literas aunque no les gusten mucho, que su estancia sea mejor; hay familias que tienen más de 60 días que ya quieren irse a su destino, que tengan paciencia mientras dura el trámite y que mientras estén aquí les mandaremos libros y actividades que es lo que está en nuestras manos apoyarlos", recalcó.

