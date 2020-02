Apoyan a reclusas

Ante la falta de productos higiénicos femeninos para las reclusas de Santa Martha Acatitla, las obras producidas por MejorTeatro, entre ellas Los Monólogos de la Vagina y Perfectos Desconocidos, tratarán de reunir la mayor cantidad posible para apoyarlas.

Por ello, al final de la función de la noche del miércoles, en el Teatro Libanés, en la que los actores y diferentes representantes de fundaciones como CIE lanzaron la campaña ´Por un Periodo Digno´, con la que realizarán una colecta durante el mes de marzo para después donarla a las internas.

"Me da mucho gusto que el teatro no sólo sea un medio de entretenimiento, sino que además tengamos voz para saber que no podemos ser egoístas en este País.

SOLIDARIAS

"Que hoy el teatro sea un espacio de ayuda, que nuestro trabajo sirva para ayudar a los demás porque necesitamos un País mucho más unido y solidario", expresó la actriz Paola Gómez.

En el evento también estuvieron presentes Isabel Moctezuma González, subdirectora de Vínculo Social; Ángela Guerrero, de X Justicia; Bety Maldonado, de Mujeres Unidas por la Libertad, así como integrantes de CIE.

"Es una campaña que busca a las mil 200 internas del penal, queremos recolectar productos de higiene femenina, ustedes no se imaginan por lo que pasan estas mujeres para cubrir sus necesidades básicas", dijo Maca Carriedo, quien compartió el escenario con María Chacón y Beatriz Martínez.

Todo lo recaudado será entregado el 3 de abril.