Apoyan a los músicos en emergencia sanitaria

Con el propósito de aliviar un poco la situación difícil que enfrentan cientos de músicos y sus familias en Reynosa, se realizó la entrega de despensas alimenticias en coordinación de los Sindicatos de Músicos en Reynosa y la Fundación "Hermes Música" que preside Alberto Kreimerman.

Durante la entrega de este apoyo social, se refrendó el compromiso del músico y compositor internacional Alberto Kreimerman de continuar gestionando la solidaridad con sus compañeros músicos del lado mexicano en la frontera.

Jaime Carranza Morales, represente de un gremio de músicos en Reynosa, admitió que el apoyo gestionado por la Fundación "Hermes Música" representa un valioso respaldo para los músicos y sus familias.

-Hemos enfrentado meses difíciles en lo económico y laboral, las disposiciones sanitarias por la emergencia de Covid 19 han impuesto medidas estrictas, en donde los músicos profesionales somos severamente afectados-, dijo, Carranza Morales.

Advirtió, que la prohibición de celebrar eventos sociales y participar con música viva en restaurantes, bares y cantinas ha calado en los músicos en su ingreso y sustento para ellos y sus familias.

Acatando las disposiciones de cuidado sanitario, se procedió a la entrega de la despensa alimenticia y fue transmitido un video con la canción "We Never Give Up" (Nunca nos Rendimos) de autoría del propio Alberto Kreimerman.