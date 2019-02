Apoya Procuraduría resolución a favor de contribuyentes contra Kilgore ISD

Austin, Tx.- El Procurador General Ken Paxton anunció que el Sexto Tribunal de Apelaciones de Texas en Texarkana ha emitido un dictamen indicando que Kilgore ISD no tiene derecho a rechazar o rebajar la opción local de exenciones de propiedad para los contribuyentes en el Condado de Gregg.

"Kilgore ISD legalmente no puede extraer dinero de los propietarios sin su voto o su consentimiento. Estoy agradecido de que la corte reconoció que los gobiernos locales no pueden simplemente eludir las leyes que no les gusten", dijo el Procurador General Paxton. "Mi oficina está orgullosa de defender a los propietarios en Texas y a los contribuyentes en cada distrito escolar."

En mayo del 2015, el alivio tributario establecido por la Legislatura para las personas en Texas prohibió a los distritos escolares rechazar o reducir la opción local de exenciones de propiedad para los impuestos de los años 2015-2019, al mismo tiempo que se proporcionó financiamiento del Estado adicional a los distritos escolares.

Sin embargo, algunos distritos escolares decidieron reducir o revocar las exenciones para casas por opción local en un intento por cobrar más impuestos a los propietarios de viviendas a un nivel que violó la ley de impuestos.

Veinte distritos escolares en Texas redujeron o revocaron su opción local de exenciones en 2015: Dumas, Kilgore, White Deer, Bridge City, Broaddus, Christoval, Daingerfield-Lone Star, excelsior, Groesbeck, Gruver, Hardin-Jefferson, High Island, Kountze, Lexington, Mount Pleasant, Riviera, Shepherd, Spurger, Veribest and Winfield.

Cuando los contribuyentes presentaron una demanda contra ISD Kilgore en 2016, la Procuraduría intervino a favor de los contribuyentes, alegando que Kilgore violó la ley del Estado por la derogación de la exención "homestead" de opción local. El Tribunal falló a favor de los contribuyentes y de Texas el año pasado, y la decisión de hoy confirma esa decisión a favor del Estado.