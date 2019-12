Apoya PC a albergues temporales

Solamente el (frente frío) número 12 fue el que estuvo fuerte, incluso hizo que se suspendiera la actividad escolar en la frontera. Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil

Cd. Victoria, Tam.- Durante enero y febrero se presentarán los descensos de temperatura más drásticos de la temporada invernal por lo que los 43 municipios de Tamaulipas deberán mantener preparados albergues temporales para recibir a la población más desprotegida, en este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil apoyará a los ayuntamientos con la cobertura de algunos de estos centros de acogida.

"Cada municipio para efecto de lo que es la temporada invernal dispone de 1 ó 2 (albergues), esto depende del tamaño del Municipio, y ahí llevan a la gente que necesita algún tipo de abrigo por 2 ó 3 días cuando las condiciones de temperatura lo ameritan", comentó el coordinador estatal Pedro Granados Ramírez, "nuestras recomendaciones son que debajo de 12 grados ya dispongan la apertura de estos refugios temporales para indigentes o personas en condición de calle".

Estos albergues deben de contar con servicios de salud y alimentación, además de brindar abrigo a las personas o familias que requieran alojamiento ya sea porque vivan en condición de calle o porque sus viviendas no les ofrezcan protección ante las inclemencias del tiempo. Por otro lado cabe recordar que algunos presidentes municipales, sobre todo de la zona rural, han asegurado haber sufrido recortes a las aportaciones mensuales que reciben por parte del Estado y la Federación.

AYUDA ADICIONAL

"Estamos batallando con esto, no son albergues para mucha gente de repente son para 15, 20 ó 30 gentes, no son grandes albergues, pero sí de repente los municipios batallan por lo cual buscaremos hacerles llegar algo de apoyo adicional", como cobijas, cobertores o colchonetas para equipar los albergues que así lo requieran, "pero es el Municipio quien debe de equiparlos, no solo tener condiciones higiénicas, baño, agua... la colchoneta y la cobija".