Apoya para combatir Incendios en Australia

La cantante pop Pink dio a conocer que donará 500 mil dólares para ayudar a combatir los incendios forestales que se extienden desde septiembre pasado en Australia, mismos que han cobrado la vida de casi 500 millones de animales y la de, por lo menos, 17 personas.

La también compositora escribió en redes sociales: "Estoy totalmente devastada viendo lo que está sucediendo en Australia en este momento con los terribles incendios forestales. Estoy prometiendo una donación de $500,000 directamente a los servicios locales de bomberos que están luchando tan duro".

A la publicación compartida durante la mañana de este 4 de enero, la intérprete de Family portrait agregó información detallada de los servicios de bomberos del país afectado, para que sus seguidores puedan hacer donaciones.

ALEJADA

TEMPORALMENTE

Actualmente la estrella pop se encuentra alejada de la música de manera temporal, pues quiere enfocarse a su vida familiar; sin embargo, recibió el premio People´s Champion en la pasada entrega de los People´s Choice Awards, donde destacó la importancia de la amabilidad.

"No me importa tu política. Me importan tus hijos. Me importa la decencia, la humanidad y la amabilidad. La bondad de hoy es un acto de rebelión. Hay personas que no tienen lo que tú tienes. Ayúdales a conseguirlo. Hay un planeta que necesita ayuda. Se siente bien ayudar", destacó en su discurso de aceptación del galardón.