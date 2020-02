Apoya lucha por los niños

Como padre, a Osvaldo Benavides le preocupan los altos índices de violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años.

Por ello, el actor se suma como portavoz de Save the Children, que canaliza donaciones para mejorar la vida de niños en diferentes ámbitos, que incluyen la educación para que puedan salir del círculo de violencia.

"Ser padre te hace tomar conciencia del mundo en el que vives. Cuando uno tiene hijos se sensibilizan una serie de cosas, porque ellos vienen a crear conciencia en los padres, a enseñarnos a no sólo pensar en nosotros.

PIENSA EN EL FUTURO

Y no es sólo pensar en nuestros hijos de sangre, sino en lo que dejamos, en lo que viene, en el futuro y lo que importa", compartió el actor en entrevista.

Para el protagonista de series como Monarca, el mundo está en una crisis de derechos humanos, pero se considera en un momento de su vida en que está lleno de energía para promover mejoras.

"Me impulsó el hecho de crecer, madurar, sentirme afortunado y querer regresar lo poco que pueda. Tener hijos ayuda a la capacidad de voltear alrededor y hacer algo.

"No nos podemos quedar de brazos cruzados sin hacer nada, no está en nuestra naturaleza. A muchos les gusta cerrar los ojos, pero te llega el tiempo en que no puedes seguirlo haciendo", resaltó.

PREOCUPADO

POR EL PLANETA

El actor de filmes como Mentada de Padre se siente frustrado ante las injusticias fomentadas por el capitalismo y el deterioro del planeta, pero busca usar ese disgusto para impulsarse en su llamado por hacer del mundo un lugar mejor.

"Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de este mundo que de alguna manera hemos ordeñado sus riquezas naturales. Podemos mejorar el lugar que nos dieron para entregarlo a quienes puedan hacerlo luminoso.

"Se puede hacer un cambio y está en nuestras manos. No hay que esperar, Save the Children ayuda a la semilla de las nuevas generaciones que son los niños", concluyó Benavides.