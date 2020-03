Apoya la Canaco un día sin mujeres

Ese día en el tema económico ya queda a discreción de cada comercio, de cada escuela y de más... y a consideración de las mismas mujeres qué es lo que afecta o no lo afecta José Luis Loperena González, presidente de CANACO Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La próxima semana, la delegación de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Victoria llevará a cabo un Panel Empresarial con mujeres líderes del sector en apoyo al Día Internacional de la Mujer, esto será independiente, pero a la vez paralelo, al paro nacional #UnDíaSinMujeres convocado por organizaciones feministas y respaldado por gobiernos estatales, universidades y partidos políticos.

"No es un tema de Comercio o de Economía ese día, ese día es un tema de apoyo hacia las mujeres y de concientización", indicó el presidente de Canaco Victoria, José Luis Loperena González, "desde el momento que sea un tema en el que platiquemos con nuestra familia y lo revivamos, ya estamos alzando la voz, ya estamos poniendo el tema sobre la mesa a discusión, y a concientización de la gente".

El representante del comercio local capitalino no descartó que afiliados a la Cámara decidan dar el día libre a sus empleadas para que participen en el paro nacional, sin embargo, señaló que Canaco como organismo de la iniciativa privada no cuenta con indicaciones para que sus más de mil 300 agremiados en Ciudad Victoria y el centro del estado suspendan actividades ese día, "ese día en el tema económico ya queda a discreción de cada comercio, de cada escuela y de más... y a consideración de las mismas mujeres qué es lo que afecta o no lo afecta".

Y agregó, "yo los invito a que alcemos la voz con actividades constructivas y no generemos o distorsionemos esto como un tema de llevarlo por el mal, o de hacer actividades que no tengan que ver con el objetivo inicial, una manera de apoyar a esa causa viene desde que lo estemos platicando, lo estemos discutiendo y de que pongamos el tema sobre la mesa".

Loperena González recalcó que desde el momento en el que se pone en la mesa de discusiones el tema de los feminicidios y la violencia de género en el país ya se está formando una cultura en contra de ese tipo de delitos.