Apoya Gael García despenalización del aborto

Monterrey, México.- En pro de los derechos de la mujer, Gael García Bernal manifestó su apoyo a la ley de despenalización del aborto en Argentina donde el Senado votará mañana... Su postura provocó la polémica en su cuenta de Instagram.

A través de un video, el mexicano declaró que no es nadie para decidir sobre el cuerpo de alguien, pero sí está facultado para dar su voto a favor de cualquier ley que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario de justicia social.

"Yo soy Gael García Bernal, soy un actor mexicano con la mitad de mi familia en Argentina. Yo no soy nadie para decidir sobre el cuerpo de alguien, pero sí puedo apoyar desde cualquier lugar, apoyar una ley que contemple los derechos de las mujeres por un país más igualitario de justicia social. Este 8 de agosto, en Argentina, será ley", dijo Gael.

De acuerdo a noticias relacionadas con el tema, el Senado de Argentina votará mañana la legalización del aborto que ya fue aprobada por una mayoría en la Cámara de Diputados. Se evalúa un límite de 12 semanas para la interrupción del embarazo.

"Como amigo, como hermano, como hijo, como novio, como amante, como padre, apoyo a todas las mujeres para que se garantice su derecho.

"Y apoyo en especial a mi tribu de las actrices argentinas, que junto con tantas voces, están a punto de hacer historia. #abortolegalya #quesealey.

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. @lolafonca", escribió también en su cuenta de Instagram.

Las reacciones del público inmediatamente llegaron a su publicación, algunas a favor, otros en contra.

"Por eso te admiro tanto tus valores te definen...", fue el mensaje de angienie24.

Y también hubo enfrentamiento entre sus fans.

"@raedna14 no sabes lo que dices. Un embrión no tiene un corazón latiendo. Y todavía es la mujer que decide. Si tú no quieres abortar nadie te obliga. Pero tienes que permitir a quien lo quiere de hacerlo en seguridad", respondió Esmeralda Loy.

"Triste que promuevas un acto que lleva a terminar con una vida, porque aunque no les guste eso es vida, llámenle como quieran feto, embrión, conjunto de células lo que sea, al fin y al cabo hay vida en ese pequeño ser indefenso", fue el mensaje de raedna14.

"El aborto únicamente debería aprobarlo un médico por causa de peligro a la vida de la madre. No estoy de acuerdo en que sea despenalizado para cualquier otra circunstancia. Protejamos la vida, no promovamos la muerte", escribió gracec1375.

"Pensé que no te podía amar más... pero sí. Es posible. Gracias por el apoyo", comentó la usuaria jeki_guzman. Hora de publicación: 15:48 hrs.