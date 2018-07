Apoya demanda de su esposa

Ciudad de México

Luego de que se diera a conocer que la actriz Aislinn Derbez interpuso una demanda en contra de una marca cosmética por discriminación, es su esposo Mauricio Ochmann quien celebra que su pareja haya tenido el coraje para denunciar a la empresa y a su vez lamentó el acto de discriminación del que, dice, fue objeto Derbez.

"Estoy muy orgulloso de mi mujer y de que tenga los tamaños para afrontar esto y levantar la voz y no quedarse callada", destacó el actor.

LE HACEN EL FEO

Durante la promoción de la película "Ya veremos", misma que protagoniza, Ochmann señaló que considera que la discriminación que recibió su esposa por parte de L´Oréal -por aparentemente también ser imagen de una marca de toallas femeninas- ya no debería ocurrir.

"Estoy completamente en contra de los estereotipos falsos e inalcanzables que se hacen y se presentan para las mujeres y creo que eso debe de terminar, sobre todo en este tiempo en el que vivimos en el que nos venden estereotipos inalcanzables".

El actor señaló que este tipo de acciones le resultan denigrantes ya que asegura que la higiene femenina no debería verse como algo negativo o vulgar.

DENIGRAN A LA MUJER

"El que trate una marca de hacer ver el que una mujer esté en sus días sea vulgar o no sea hermoso, bello o glamoroso me parece denigrante para la mujer. Creo que una cosa no tiene que ver con otra, creo que la higiene íntima de la mujer no tiene nada que ver con shampoos a menos que el shampoo sea vaginal. Me parece que este tipo de historias debería acabarse".

Añadió que cualquier persona debería levantar la voz para que esto ya no ocurra y confesó que apoyará a sus esposa en esta lucha que ha emprendido contra la marca de la que era imagen hasta hace algunos días.