Apoya Daniel Torres petición de padres en jardín de niños

Valle Hermoso, Tam.- El doctor Daniel Torres Espinoza, Presidente Municipal de Valle Hermoso, durante la ceremonia de Honores a la Bandera se comprometió con alumnos, maestros y padres de familia del Kínder "Cri Cri" para sacar adelante la construcción de servicios sanitarios que traerá un gran beneficio en su infraestructura.

"De antemano les digo que se les va a cumplir su deseo, porque, aunque no lo crean, me acuerdo perfectamente de lo que me pidieron en la pasada campaña que fueron los baños y una área de juegos", dijo Torres Espinoza.

"Vamos a empezar lo más pronto posible en la construcción de los baños para que nuestros niños estén muy tranquilos, muy a gusto y no se nos enfermen, los niños hay que cuidarlos hay que protegerlos porque son unas cajas de sueños", agregó.

En el evento estuvieron presentes la licenciada Nadya Pérez de Torres, Presidente del Sistema DIF Valle Hermoso, la doctora María Guadalupe Barrera García, jefa del Sector 11 de Preescolar, así como funcionarios municipales, síndicos y regidores del ayuntamiento.