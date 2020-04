Apoya con su imagen

Leonardo DiCaprio ofreció a sus fanáticos la oportunidad de salir en su próxima película si apoyan la lucha contra el coronavirus, reportó Daily Mail.

El histrión está pidiendo a sus seguidores que se unan a la campaña All In Challenge, a la que ya se sumaron Kevin Hart y Justin Bieber, para luchar por la oportunidad de tener un cameo en Killers of the Flower Moon, cinta que coprotagoniza junto a Robert De Niro bajo la dirección de Martin Scorsese.

"Recientemente lanzamos America´s Food Fund para ayudar a que todas las familias tengan acceso a la comida en este momento tan crítico. Nuestras comunidades vulnerables necesitan nuestro apoyo más que nunca. Por eso pedimos que apoyes All In Challenge.

"Si alguna vez te has preguntado cómo sería trabajar junto a Robert De Niro y yo, ésta es tu oportunidad", dijo DiCaprio en un video compartido en Instagram.

Además de un cameo en el nuevo filme, el ganador también asistirá a la premier de la película.