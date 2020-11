Apoya Canaco Victoria, cárcel y multas para infractores de Covid

Cd. Victoria, Tam.- La Cámara Local de Comercio en esta capital se pronunció por la aplicación de cárcel y multas, de hasta cincuenta mil pesos, para las personas que desobedezcan las medidas de seguridad contra la COVID-19, como lo son no usar cubrebocas en la vía pública y por realizar fiestas con exceso de personas, y que no respeten las medidas de sana distancia ante el riesgo de retroceso al semáforo rojo de reactivación económica.

"Se espera, sin que sea oficial, que sigamos hasta el día último de este mes, posiblemente vamos a esperar a que pase el Buen Fin con miras de que en este decreto lo que estamos buscando de parte del Gobierno es que continuemos con esta misma normalidad para cuidar el comercio y la reactivación económica que tanto necesitamos", dijo el presidente de la CANACO Victoria, José Luis Loperena Gonzalez.

El representante del comercio organizado llamó a las autoridades locales, Congreso y Gobierno del Estado, para que implementen las sanciones que ya existen para aquellas personas que no respeten las medidas de sanidad, "los exhorto a qué activemos las multas, a que activemos las clausuras, a que activemos las leyes y si no las tenemos que las creemos y las apliquemos así como lo están haciendo nuestros estados vecinos de Nuevo León y en el Valle de Texas, San Luis Potosí y muchos estados en la República ya están empezando a meter a la cárcel a quien no use cubrebocas".