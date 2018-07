Apoya asociación a niños con cáncer. Reciclan con causa; cuidan medio ambiente

Este es un proyecto de reciclando con causa que nos sirve a todos, porque cuidamos del medio ambiente, enseñamos a los niños de que hay otras maneras de apoyar, no solamente con dinero, sino con voluntad . Julia García Gómez, directora de Voluntad contra el Cáncer Reynosa-Río Bravo A. C.

, Tam.- "Reciclando con causa" es unade la asociación Voluntad contra elReynosa-A.C., encabezado por la licenciada Julia García Gómez, que busca apoyar a los niños conpara que puedan recibir las quimioterapias necesarias, ya que son muy costosas, y en muchas de los casos, los padres de familia no cuentan con los recursos económicos para brindar los tratamientos oportunos que se requieren. En estase invita, tanto a niños, jóvenes, padres de familia, instituciones educativas y religiosas así como empresas e Industria Maquiladora a participar para obtener recursos para cubrir los diferentes gastos de niños con

Al respecto la licenciada Julia dijo:

"Este es un proyecto de "Reciclando con causa" que nos sirve a todos, porque cuidamos del medio ambiente, enseñamos a los niños de que hay otras maneras de apoyar, no solamente con dinero, sino con voluntad, separando algo que ya me sirvió a mi, que yo ya disfruté, que yo ya no necesito, lo reciclamos, generamos menos basura, menos contaminación, evitamos tala de arboles y a la par generamos el recurso para apoyar a niños con cáncer, es un gana, gana", comentó.

Cabe señalar que esta campañas es permanentes, pero por concluir un ciclo escolar, y esto propicia un cúmulo de útiles escolares ya utilizados que se desecharán, es por eso que en esta ocasión esta campaña pide a niños y padres que aquello que ya no deseen lo pueden regalar para reciclarlo, y así cuidar el planeta y generar recursos para los niños con cáncer, esta campaña ha tenido mucha aceptación y entre las cosas que se pueden reciclar se encuentran todo tipo de tapas plásticas, papel, archivos muertos, cartón, tarimas y maderas. Para más información de como ayudar a esta asociación para que siga con esta noble labor puedes marcar al 899-157-0550, o a los correos julia-azeneth@hotmail.com y voluntadcontraelcancer.rr@gmail.com.