Apoya activista en trámite ante INE

Río bravo, Tam.- Ante la cercanía del vencimiento en el plazo para tramitar la credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y la realidad de que la gran mayoría de los ciudadanos no saben como agendar una cita para concretar el trámite.

Con el brote de la pandemia del coronavirus en México, el INE implementó una nueva modalidad para tramitar y expedir la credencial para votar, la cual es mediante cita, la cual se puede agendar vía telefónica o a través de la página oficial del instituto, siendo esta la más afectiva.

Berenice Reyna Ibarra, activista social con más de 10 años en colonias populares, indicó que se está apoyando a personas que no saben cómo agendar su cita vía internet.

Sobre la respuesta que se ha tenido a este apoyo en gestión, dijo que "agendé más de 80 citas para renovación y por primera vez la credencial de elector.

Hay mucha gente que no saben y desconocen como hacerlo", por lo que ha decidido apoyar a su comunidad "todos los días" con este trámite. Los interesados en este apoyo totalmente gratuito, pueden llamar al número 899 120 8444.

Precisó que por acato a los protocolos sanitarios, no atiende personalmente "lo hacen a través de Messenger, me mandan su información, y yo les mando la cita (ya agendada), más práctico para ellos, muchos trabajan, o por la pandemia no quieren salir mucho, esta forma es mejor.

El día de su cita, se tienen que presentar con:

- Su número de cita

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio

- Todo en original

- En caso de ser por primera vez, con 2 testigos

Por pandemia, los interesados, son atendidos por vía telefónica y proporcionan sus datos por Messenger.