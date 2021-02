Apoya a víctimas

Su lucha ha sido reconocida por la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), nombrándola como Artista de la Paz en 1997 y fue designada Embajadora Iberoamericana de la Cultura en España en 2010.

SU OPINIÓN

-¿Crees que parte del problema recaiga en los usos y costumbres que se transmiten generación en generación?

--Claro, pero esto tiene que cambiar a partir de la educación. Mi hijo no es como fue mi padre, por ejemplo, porque yo le enseñé a ser educado, respetuoso, alguien que no puede tocar (a una mujer), la violencia no está en su panorama o en su mapa, eso es una cuestión que nos corresponde a todos como sociedad, como familia, como identidad educativa en cada país, enseñarle a todo el mundo que la violencia en general no se puede ejercer, y menos con las mujeres.

"Pero no veo yo una política real, en las que se estén tomando cartas fuertes en ese sentido; si dejan libres a los violadores y a los feminicidas porque no los agarraron cometiendo el delito, eso me parece terrible, hay que empezar por cambiar todo eso en el Poder Judicial, si hay un castigo ejemplar, tendría que haber como consecuencia menos violencia, pero si no lo hay, la gente va a pensar que lo puede seguir haciendo en total impunidad".

FALTA DE JUSTICIA

-¿Qué opinas sobre el procedimiento del sistema judicial en donde una mujer denuncia y vuelve a padecer?

--Eso es algo dolorosísimo, como lo que le pasó a esta muchachita Mariana (Sánchez) en Chiapas, me parece terrible que estás denunciando que te están acosando y la siguiente vez no sabes si lo vas a poder contar porque no se hace nada; si no te cuidan tus autoridades, ni modo que tu mamá o tu hermano se pongan de policía contigo a todos lados, y más en estos momentos tan terribles con pandemia.

-¿Consideras que se ha normalizado la violencia contra la mujer?

--Es una cadena sin fin, a veces porque desconoces cuáles son tus derechos, o por no meterte en un problema; si vas en el transporte público y gritas, hay gente que de pronto justifica a la otra persona y por eso les da hasta miedo defenderse.

"Es terrible llegar a tener ese comportamiento: ´¿por qué voy a denunciar sino me van a hacer caso?, ¿para qué voy a gritar, si van a pensar que estoy loca?´ O la gente que piensa que un piropo cargado de groserías es un halago. Tiene que cambiar la relación entre la sociedad, pero no viene solito, viene de la mano de tu casa, de tus centros de trabajo, de las escuelas... debe haber una política que haga entender a los chicos qué está bien o mal".

SUFRIÓ ACOSO

-¿Sufriste acoso o violencia de alguien que se haya querido aprovechar por tener un cargo de poder?

--Sí claro, naturalmente, quien diga que no, está mintiendo; yo empecé a los cinco años, a los siete ya me pagaban por cantar pero en mi caso como tenía siete hermanos y un papá, ya jubilado, que me acompañaba a todos lados, eso evitó que sufriera violencia. No me escapé de que me dijeran cosas terribles, pero no me pudieron tocar porque yo tenía siempre un guardián, claro que a los 20 años yo ya decía: ´auxilio, ya no quiero que me acompañe nadie´, pero aprendí a defenderme y a hacer uso de mis libertades, a tener relaciones con quien yo quería tener y no a tener una relación forzada, sí le di varios empujones a mucha gente cuando se quisieron pasar de listos.

"Me aprendí a defender desde chiquita, cuando mis hermanos decían: ´plánchame la ropa, lávame´, yo les decía: ´no, fíjate que no´. Yo solita aprendí mis derechos, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Porque además yo de muy joven he estado metida en la vida política y social de mi país en Perú y de todos lados recibía información".