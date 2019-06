Apoya a comunidad LGBT

Ciudad de México

Tras lanzar una petición de apoyo a la comunidad LGBT+ en la página Change.org, Taylor Swift está a punto de conseguir su meta.

De las 500 mil firmas que requiere su iniciativa para ser válida en la plataforma, la cantante ha generado más de 300 mil, a sólo un día de pedir apoyo a sus fans a través de su nuevo tema "You Need To Calm Down".

PIDE EQUITATIVIDAD

"Mostremos nuestro orgullo al exigir que a nivel nacional nuestras leyes traten verdaderamente a todos nuestros ciudadanos equitativamente", fue la frase con la que la cantautora cierra el video de su canción.

Su petición busca que se apruebe en Estados Unidos la Ley de Igualdad, que desea la protección de las personas LGBT+ de la discriminación en sus lugares de trabajo, hogares, escuelas y otras instalaciones públicas.

Si bien aún no hay información sobre cuándo se presentará la Ley de Igualdad ante el Senado, ya fue aceptada por la Cámara de Representantes.

Anteriormente, Swift ya había mostrado su preocupación por los derechos para esta comunidad.

COMPROMETIDA CON ELLOS

En abril de este año realizó una donación de 113 mil dólares a la organización Tennessee Equality Project, la cual busca mejorar sus condiciones de vida.

Su compromiso hacia las personas LGBT+ es algo que celebró en el video de su canción con artistas como Katy Perry, Ryan Reynolds y Ellen DeGeneres, quienes también han mostrado su interés por el bienestar de esta comunidad.

Ubicado dentro de un vecindario lleno de colores de la bandera del arcoíris, en el clip también sobresalió la presencia de otros activistas como Laverne Cox, actriz transexual de la serie Orange Is the New Black.

También aparece Jesse Tyler Ferguson, actor de Modern Family, quien con su esposo de la vida real, Justin Mikita, comparte una escena de su boda. Además de ser activista por la legalización del matrimonio igualitario, Tyler es dueño de la compañía de corbatas Tie The Knot, que además apoya causas de la comunidad.

"You Need To Calm Down", donde participan otros artistas como Hannah Hart, RuPaul, Adam Rippon y el elenco de Queer Eye, forma parte del próximo disco de Swift, Lover, que será estrenado el 23 de agosto.