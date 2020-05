Apostará por la música

Una vez superada la pandemia y que la industria del espectáculo se reactive, Marjorie de Sousa apostará por su faceta musical más que por la de actriz, pues eso le permitirá estar más al pendiente de su hijo Matías, de tres años.

"Trato de no meterme tan rápido en proyectos de telenovelas, pues es lo que más tiempo me quita. Cuando eres mamá, tus prioridades cambian por completo, y la música me permite organizar mis horarios de una forma más fácil para estar con Matías.

"Cuando te encierras en un foro puedes pasar 20 horas trabajando, y ese tiempo quiero aprovecharlo para él porque crece rapidísimo", comentó la actriz en entrevista telefónica.

Tras interpretar el tema "Un Poquito Tuya", de la telenovela homónima, la venezolana tenía previsto lanzar el 24 de abril "Morenito de Mi Vida", pero debió posponerlo a causa de la emergencia sanitaria.

Además del sencillo, la actriz de melodramas como Amores Verdaderos contó que ya alistaba shows en Estados Unidos, aunque el confinamiento le ha servido para afinar y desarrollar sus ideas.

"Este momento hay que aprovecharlo para cumplir metas.

No hay que ver el encierro como algo negativo, sino ponernos a inventar y trabajar en cosas que queríamos.

"La música me gusta y siempre lo quise hacer; paré por dedicarle el tiempo a las novelas y teatro, pero ya tenemos otras propuestas. La idea es seguir grabando y haciendo música. Tengo un dueto pendiente", adelantó.

De Sousa compartió que ahora que ha estado con Matías de forma permanente ha podido enseñarle a andar en bicicleta con rueditas dentro de la casa y no deja de jugar con el pequeño, quien está encantado con tener toda la atención de su mami.

"Siempre me toca viajar de un lado a otro, y aunque estoy con él, cuando nos toca alejarnos no nos gusta, pese a que es muy independiente.

"Para los dos es muy bonito estar juntos al cien. Hay cosas que quieres hacer con tu carrera, pero dices que no por tiempos".