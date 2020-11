Aplicarán tres criterios en evaluación a estudiantes

Cd. Victoria, Tam.- Para el presente ciclo escolar se tendrán tres criterios de evaluación que consisten en saber qué alumnos tuvieron acceso a la Educación a Distancia, cuáles tuvieron acceso intermitente, y quiénes no tuvieron acceso; en base a esto habrán de ser evaluados los casi un millón de alumnos en el estado de Tamaulipas bajo la condicionante de no dejar atrás a ningún alumno.

Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación, Mario Gómez Monroy, "es lo que siempre hemos manejado, que los maestros sean flexibles; la calificación definitiva va a ser al fin del ciclo escolar, esta va a ser una evaluación preparatoria en la que aquellos niños que son intermitentes y aquellos niños que de plano no han tenido acceso se les va a poner una nota", será a finales del mes cuando se evalúe el primer trimestre del formato de Clases a Distancia.

Aquellos alumnos que no hayan tenido acceso a las plataformas de Educación a Distancia, o que no hayan cumplido con la totalidad de evidencias de trabajo, se les calificará con ´No hay suficientes datos para dar una evaluación final´, que no equivaldrá a ´Reprobado´. Sólo en Educación Básica -preescolar, primaria y secundaria- se cuenta con casi el seis por ciento de alumnos que no han reportado trabajo escolar, en este sentido, el secretario de Educación indicó que el personal docente tiene indicaciones de buscar, y comunicarse, a los alumnos que presenten dicho retraso.