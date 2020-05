Aplicarán la regla de ´carga pública´

McAllen, Tx.

Tras varios reportes de que la regla de "carga pública" ha desatado temor de inmigrantes para solicitar ayuda por coronavirus, un juez federal presiona al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para explicar el impacto de la pandemia y la pertinencia de mantener la normativa de castigo.

El juez George B. Daniels preguntó a los abogados del Gobierno del presidente Donald Trump cómo la pandemia había cambiado los daños que enfrentan los inmigrantes y la posible aplicación de regla de "carga pública", reportó Law360.

La regla está siendo impugnada por la ciudad de Nueva York, así como los estados de Nueva York, Connecticut, Vermont y activistas.

La norma descalifica a los inmigrantes para la Residencia Permanente si se considera que es probable que utilicen programas de asistencia pública, según informa La Opinión en su edición web.

El juez Daniels previamente ordenó detener la regla, calificándola de "repugnante", pero la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló esa decisión y la agencia comenzó a hacer cumplir la regla en febrero, aunque dejó a otros tribunales tomar decisiones finales.

En la audiencia del lunes, el juez Daniels destacó cómo había cambiado el panorama legal durante la pandemia.

"Ahora, estamos viviendo en el peor de los casos", dijo, citando la demanda de que el público y los inmigrantes en particular pueden sufrir si evitan la atención médica. "No tenemos que adivinar cuáles son las posibles consecuencias... Una de las consecuencias podría ser la muerte por coronavirus".

El abogado del Gobierno afirmó que "la regla en sí misma no ha cambiado", pero el juez mostró escepticismo, cuestionando que la ayuda que pidieran inmigrantes pudiera afectar la posibilidad de obtener la "green card".

"La regla ha cambiado", dijo el juez, sugiriendo que la iniciativa del DHS está en un marco distinto, enmedada incluso por la guía COVID-19 del DHS.El juez señaló que los inmigrantes están en una disyuntiva, ya que por un lado las autoridades supuestamente no lo castigarían por pedir ayuda por coronavirus, pero sí por tratamientos por cáncer.

"Básicamente, la regla en este momento es que si me estoy muriendo de coronavirus, no se usa en mi contra (la regla), pero si me muero de cáncer, se usa en contra", apuntó.