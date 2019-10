Aplicarán cambio de horario en frontera el 3 de noviembre

El próximo 03 de noviembre inicia el Horario de Invierno en los municipios de la frontera norte del país, por lo que es importante que no se confunda ante las modificaciones para el interior del país.

Los ciudadanos fronterizos no tendrán cambio de horario de verano este fin de semana y así se da a conocer por parte de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica.

Conforme al Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicano, el próximo domingo 27 de octubre termina el Horario de Verano, pero no para todos.

AÚN NO EN FRANJA FRONTERIZA NORTE

La Secretaría de Energía señala que la medida aplica para toda la República Mexicana, salvo los estados de Sonora, Quintana Roo y los 33 municipios de la franja fronteriza norte que comprende: Baja California, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate; Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

En Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, mientas que en Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama, y para Tamaulipas: en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

En el resto de la República Mexicana retrasará su reloj una hora el sábado por la noche para iniciar las actividades el domingo a tiempo, pero todo seguirá igual en Reynosa y otros municipios fronterizos.

En nuestro país el cambio de horario se aprobó en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo y se implementó hasta 1996 con el objetivo de aprovechar los periodos de más iluminación natural.

Andrés Manuel López Obrador se opuso al Horario de Verano cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y recientemente la bancada de Morena en el Congreso de Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para pedir al gobierno federal que desaparezca dicho horario y que se realice una consulta para determinarlo, al considerar que hay sectores para los que esta medida no representa un ahorro energético, pero el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no harían consulta sobre este tema ya que no es prioritario.