Aplicará sólo 20% para solicitar asilo

"Mi idea no es violar las leyes de México ni de nadie, por eso estoy esperando en el albergue una solución". Carlos Hernández, migrante hondureño.

Solamente el 20 por ciento de los 135 migrantes centroamericanos que arribaron a la frontera de Tamaulipas entre el 15 y 28 de febrero aplicarán a una solicitud de asilo en Estados Unidos desde Reynosa.

El documento será justificado por la violencia, crisis política y situación económica que impera en sus países de origen.

El porcentaje surge luego de que la Casa del Migrante "Senda de Vida" realizara un nuevo conteo de quienes aún permanecen, ya que la mayoría se desplazó a Matamoros para agilizar el trámite.

Carlos Alfredo Hernández, de origen Hondureño tiene 28 años, a principios de enero abandonó a su familia para participar en la primer caravana del 2019, llegó a esta ciudad en camión junto con otras 44 personas proveniente de piedras Negras, Coahuila.

"Han sido tres meses muy largos, yo ahorita cuento con un permiso que está por vencer que nos dio el Instituto Nacional de Migración, mi idea no es violar las leyes de México ni de nadie, por eso estoy esperando en el albergue una solución", externó.

Su trámite será presentado en los próximos días con apoyo de activistas y defensores de los derechos migratorios ante el gobierno extranjero, entre ellos el Director del inmueble donde permanece Carlos junto con otras 19 personas más.

Una vez que los documentos se entreguen, deberán esperan para ingresar en grupos de ocho personas.

En Honduras a Carlos lo espera una esposa y dos hijos.

"Decidí venirme solo, aquí me encontré con muchos que están en la misma situación que yo, hubo momentos en el que pensé quedarme en México porque me agrado el lugar y las personas pero el salario es muy parecido al de mi país, no podría enviar dinero a mi familia".

Los colchones de espuma que se habían colocado en el salón de oraciones de fueron retirados y en su lugar hay sillas donde él y los demás migrantes pasan la mayor parte del día.

Los centroamericanos reciben alimento, hospedaje, asesoría legal y de derechos humanos y psicología de manera gratuita.