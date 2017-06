Aplican 1,650 multas porno usar asientos para niños

Laredo, Tx.- A la misma velocidad en que su automotor se desplace, será la celeridad en que un niño saldrá expulsado del vehículo, si es que se produce un choque de frente o contra objeto fijo que pare en seco el coche de uno.

Del 22 de mayo al 4 de junio, en el operativo “Abróchate o Multa” (Click It Or Ticket), solo adentro de Laredo y únicamente tres corporaciones de la ley, aplicaron mil 650 infracciones por falta de cinturón de seguridad en los tripulantes de un vehículo; la mayoría se trató de niños que viajaban sin ir sujetados o no contaban con un sillín especial para ellos, algo seguro, de acuerdo a su edad, estatura y peso.

“Todo niño debe de ir en un asiento especial, a la vez que amarrados al asiento del propio automóvil, bien sujetado por el cinto de seguridad, no hay que olvidar que mucha gente transita en carretera, a velocidades de hasta 75 millas por hora”, dijo Blanca Treviño Castro, especialista del Departamento de Transportación de Texas.

Treviño Castro lleva dos semanas seguidas dando clases a todos los conductores que fueron infraccionados en la temporada reciente del operativo policiaco “Click It Or Ticket”, que ocurrió entre el 22 de mayo al 4 de junio.

Estos conductores llevaban a infantes sin cinturón salva vidas puesto, o sin un sillín de seguridad adecuado.

“Por lo regular, los accidentes en solitario en las carreteras, suelen ser por dormitadas del conductor, chocan contra una poste, un árbol, una barricada, un muro, algo que está firme en el camino, los niños salen volando del vehículo, van a caer a decenas de yardas del lugar del impacto, los pequeños, van en el aire a la velocidad en que iba el vehículo, antes de impactarse contra algo”, dijo la especialista.

Hay otros inconvenientes que atentan contra la vida de un menor, que viaja sin ir sujetado firmemente por un bueno y correcto cinturón de seguridad.

“Tenemos que el golpe adentro del vehículo, contra los asientos, contra los vidrios o contra el tablero será severo, con probabilidades de matar; también el encuentro contra el pavimento o la tierra al viajar varias yardas expulsado del carro o camioneta”, dijo la experta.

Y si no, está el simple latigueo del cuerpo (niño), al impacto contra el objeto fijo o contra otro auto.

