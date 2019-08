Aplican un cierre temporal de escuelas por sospechoso

La Feria, Tx.- La Policía de La Feria, Texas en coordinación con escuelas del Distrito Escolar Independiente ISD, activó el cierre temporal de escuelas ante la preocupación por una persona sospechosa en el área.

Por espacio de un par de horas, Noemí Domínguez Elementary, David Sanchez Elementary, W.B. Green Junior High, La Feria High School y Our Lady of the Lake University permanecieron en cierre.

El Distrito Escolar Independiente de La Feria informó que varios recintos escolares fueron cerradas como una medida de precaución y para la seguridad de los estudiantes.

La universidad publicó en su página de Facebook a una persona sospechosa en el área cercana al campus de la escuela.

La escuela permanecerá cerrada por el resto del día y reanudará sus operaciones el martes.

La Feria ISD dijo que policía concluyo la búsqueda de una persona sospechosa en el área, mientras que todas las actividades de los estudiantes han sido canceladas por hoy.

De acuerdo a los registros del incidente las escuelas entraron en cierre temporal aproximadamente a las 12 del mediodía, mientras se mantenía la búsqueda.