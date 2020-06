Aplican tránsitos filtros sanitarios

Río Bravo, Tam.- Elementos de Tránsito Local aplican filtro sanitario de revisión a conductores, sobre la avenida Francisco I. Madero intersección con Jalapa, con el doble hoy no circula, uso de cubrebocas, y no viajar más de dos personas en el vehículo.

Es en atención al llamado del Comité Estatal de Seguridad en Salud luego del repunte que ha registrado la pandemia, sin embargo desafortunadamente se pudo constatar como es de que más de un 35 por ciento de los conductores que fueron abordados por los agentes viales al mando del coordinador José Luis Aguilar no cumplieron con cuando menos una y hasta dos de las reglas sanitarias establecidas.

Se trato de llamados de atención, recomendaciones y amonestaciones, a decir de lo expresado por cuando menos dos de los elementos de la corporación abordado que participaron en el operativo.

La mayor parte no cumplieron con el hoy doble no circula, argumentando que para empezar no cuentan con varios automóviles y tiene la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, y en pesera se tardan horas, que para ellos ademas realmente el uso del Cubrebocas no es tan necesario como parece.

Igual fue importante la cantidad de conductores en los que viajaban más de dos personas, inclusive familias completas, por lo que la mayor parte de los conductores fueron documentados y enviados a una base de datos, pero no se dijo para que o cual será el paso siguiente que se estará dando, si puede no no llegar a la aplicación de sanciones económicas, o continuarán solo con amonestaciones.