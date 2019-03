Aplican el 82.45% dosis antiinfluenza

Es en los lugares con la migración donde tenemos mayores acciones que se hacen diariamente, no solamente en la población y las colonias que tenemos localizadas sino también con los migrantes que llegan constantemente a Reynosa . Alejandro García Barrientos, subsecretario de Promoción de la Salud

Cd. Victoria, Tam.- Del 15 de octubre al 15 de marzo han sido inoculadas 470 mil dosis de lacontra la Influenza estacional de 570 mil dosis que fueron adquiridas para la presente temporada invernal, la cual concluye el 31 del presente mes.

En total se presentaron 82 casos de Influenza y seis defunciones el año pasado, informó el subsecretario de Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos.

"Se está cerrando con alrededor del 87 por ciento de avance en cuanto aplicación de dosis; vale la pena mencionar que se tuvieron disponible en total 570 mil dosis de las 470 mil que se empezó en la temporada invernal".

No obstante que la temporada invernal está por concluir recomendó a la población más vulnerable acudir a los centros de Salud en el estado para recibir una dosis contra este virus.

"A los menores de 4 años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con algún padecimiento agregado como son cáncer, diabetes, hipertensión, reitero la importancia de la aplicación de esta vacuna en todas aquellas señoras embarazadas".

El doctor García Barrientos recordó que en los seis casos de defunción del año pasado se tiene la coincidencia que ninguno de ellos contaba con la vacuna anti Influenza así como estos contaban con padecimientos crónicos como cáncer, diabetes e hipertensión, "afortunadamente no ha habido un incremento considerable, estamos dentro de los límites normales con 82 casos en el estado en total.

"En el caso de enfermedades transmitidas por vector vamos bien, van 19 casos confirmados (de Dengue) que se han presentado de 2019, se han continuado con las acciones que instalamos desde 2017-2018 y 2019 no es la excepción, se sigue trabajando con los municipios ahora con la modalidad y mayor importancia de la participación comunitaria con los comités de Salud", los 19 casos de Dengue serotipo número 2 se presentaron 11 en Tampico, 5 en Altamira, 2 en Matamoros y 1 en Nuevo Laredo, en total se tiene bajo observación 159 casos probables.

El funcionario estatal destacó el caso de los municipios fronterizos como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros en donde la presencia migrante puede disparar la aparición de casos importados de este tipo de enfermedades.

"Es en los lugares con la migración donde tenemos mayores acciones que se hacen diariamente, no solamente en la población y las colonias que tenemos localizadas sino también con los migrantes que llegan constantemente a Reynosa para hacer las detecciones oportunas, pero no hemos tenido casos detectados", en cuanto a enfermedades transmitidas por vector como Zika y Chikungunya en lo que va de año, como en 2018, no han habido manifestaciones o casos sospechosos de infección.