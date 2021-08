Aplican al personal del ISSSTE segunda vacuna

Es una manera de decirles las vacunas son seguras, , hoy esperamos acabar con todos, cero reacciones adversas.¨ Armando Covarrubias, Área Covid

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llegó con 485 dosis y ayer se vacunó a la mitad, por lo que hoy viernes concluyen con las labores.

Armando Covarrubias Treviño, médico encargado del área Covid, comentó que en la primera etapa de vacunación solamente una persona tuvo efectos adversos, pero en la segunda aplicación no.

"Se vacunó ahorita la mitad porque es el primer día, hoy esperamos acabar con todos, cero reacciones adversas, agradecemos a todo el personal de servidores de la nación y a la Sedena y los compañeros que están vacunando", dijo.

Con lo anterior, culmina la vacunación para todo el personal médico del ISSSTE Reynosa, por lo que hacen llamado a que tengan confianza y se vacunen.

"Que estén al tanto, los servidores de la nación están a tanto, que no tengan miedo, los jóvenes no saben lo que es una polio, sarampión, lo que la tuberculosis, anteriormente la gente se moría por estas enfermedades y con las vacunas ya no las tenemos, es una manera de decirles las vacunas son seguras", expresó.

Ante las vacunas que ya se aplican en todo el mundo, los científicos buscan posibles problemas de seguridad durante la fase de ensayos y mantienen su vigilancia a medida que avanzan las campañas de vacunación en todo el mundo y señala que por ahora, la única advertencia seria que ha aparecido es un riesgo poco común de sufrir una reacción alérgica grave, pero se siguen haciendo investigaciones.