Aplica cierre a todo lugar de recreación

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de esta frontera, Federico Pérez Lozano, informó que las restricciones por el Covid-19 también deben aplicarse a los lugares de recreación a los que suelen acudir las familias.

"La alcaldesa ya dio la orden, por ello es que estamos visitando desde casinos, salones de fiesta, bares, incluso restaurantes para garantizar que no existan aglomeraciones; en el caso del zoológico ya debería estar cerrado, si en los últimos días dejaron entrar a personas están faltando a la medida", dijo.

No descartó que puedan crearse multas o apercibimiento para aquellos que no acepten el freno de actividades recreativas.

EL MAÑANA evidenció que en sitios como "La Playita" donde se clausuró el ingreso desde el 16 de marzo no existe personal vigilando, por lo que cualquier individuo puede ingresar y pasar desapercibido.

Al respecto, Pérez Lozano, dijo: "Le pedimos a la población que respete las reglas de seguridad, que no acuda, está a su consideración, aún no se han creado multas pero vamos a estar pendiente, estaremos chocando el porqué no se ha vigilado en estos espacios, porque es necesario que existan guardias".

Por lo pronto, a través de sus redes sociales, el Zoológico de Reynosa indicó que estarían operando de forma cotidiana, en los horarios acostumbrados, aunque adaptando medidas sanitarias.