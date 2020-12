Aplazan mariguana y la subcontratación

Ciudad de México.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, advirtió ayer que no existen condiciones para que en lo que queda del actual periodo ordinario de sesiones se discutan las reformas en materia de uso lúdico de la mariguana y el outsourcing.

En entrevista, adelantó que la minuta en materia de cannabis requiere "cirugía mayor", lo cual necesita tiempo para su análisis.

"Con todo respeto, la minuta que estamos discutiendo necesita, requiere de cirugía mayor y esta cirugía mayor requiere de tiempo, no es una aspirina, requiere de tiempo", indicó el guerrerense.

Juárez Cisneros aseguró que todos los grupos parlamentarios en San Lázaro coinciden en que es necesario modificar la minuta del Senado, por lo que esperarán a que la Suprema Corte resuelva sobre la cuarta prórroga que pedirán para aplazar el tema hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero.

Sobre la reforma en materia de outsourcing, reconoció que la discusión de la iniciativa presidencial se posponga para el próximo periodo de sesiones.

"Parece ser que este diálogo se mantiene tanto fuera de la Cámara como dentro de la Cámara, y que bueno que así sea, al final de cuentas quien decide es la Cámara", señaló.

"Yo creo que no se va a discutir en este periodo, es lo que yo percibo, no hay las circunstancias para sacar una buena ley en materia de subcontratación, entonces no creo que se discuta ese tema".