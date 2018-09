Aplazan audiencia por violación de Harvey Weinstein

Nueva York, Estados Unidos.- El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein deberá regresar a la Corte Suprema de Manhattan el próximo 8 de noviembre tras posponerse la audiencia que tenía prevista para el 20 de septiembre en uno de los casos por violación que se llevan en su contra en Nueva York.

Tanto la fiscalía de Manhattan como la defensa del otrora poderoso productor hollywoodense, Ben Brafman, estuvieron de acuerdo en posponer la cita judicial para poder completar sus respectivas investigaciones, indica el diario The New York Post.

Brafman presentó una moción en la Corte el pasado agosto en la que pedía que se desestimaran los cargos por violación y agresión sexual contra su cliente.

Según el abogado, la fiscalía había omitido ante el gran jurado, que presentó los cargos contra Weinstein, el hecho de que una de las dos mujeres que le acusan en este tribunal mantuvo una prolongada relación consensual con el productor.

Junto con la moción, Brafman incluyó conversaciones por correo electrónico para probar la relación entre ambos.

La fiscalía respondió con otra moción donde aseguraba al juez que el gran jurado contó con la información necesaria para tomar la decisión en el caso, por el que Weinstein fue imputado de tres cargos.

El productor está en libertad bajo fianza y el juez tiene ahora en sus manos la decisión.

Weinstein, de 66 años, se entregó voluntariamente a las autoridades en mayo para responder a los cargos de los que se declaró no culpable.

El productor ha sido denunciado por más de 75 mujeres desde que en octubre del año pasado artículos de The New Yorker y The New York Times destaparan sobre la supuesta conducta sexual del productor.