Después de un estreno no tan estelar de "Tenet" de Christopher Nolan, Warner Bros. decidió postergar su próximo gran lanzamiento, "Wonder Woman 1984" ("Mujer Maravilla 1984"), para Navidad.

El cambio de fecha para la secuela de "Wonder Woman" ("Mujer Maravilla"), que estaba programada para el 2 de octubre, le sigue al mayor intento de Hollywood por atraer a los cinéfilos de vuelta a las salas durante la pandemia.

"Tenet" de Warner Bros., con costo de 200 millones de dólares, tuvo un buen comienzo en su estreno internacional, pero le costó trabajo vender boletos en territorio estadounidense. Cerca del 25% de los cines del país permanecen cerrados, incluyendo en los importantes mercados de Los Ángeles y Nueva York

"Tenet" recaudó unos 20 millones de dólares al estrenarse en Estados Unidos y Canadá, incluyendo dos semanas de funciones en terrotorio canadiense. Algunos creyeron que era lo mejor posible, ante las circunstancias, y evidencia suficiente de que el público seguiría los nuevos estrenos en los cines. El aplazamiento de "Wonder Woman 1984" sugiere que a Hollywood podría irle mejor en la temporada de otoño (boreal).

"Wonder Woman 1984", una de muchas películas de gran presupuesto que iban a ser estrenada originalmente en el verano, era el próximo gran estreno en el calendario. Marvel planea estrenar "Black Widow" ("Viuda Negra") de Walt Disney Co. el 6 de noviembre. Mientras tanto, otras producciones más pequeñas siguen adelante. Este fin de semana Sony Pictures estrena la comedia romántica "The Broken Hearts Gallery".

Al anunciar el cambio de fecha al 25 de diciembre, Toby Emmerich, presidente de Warmer Bros. Motion Picture Group, dijo en un comunicado: "Estamos muy orgullosos de la película y ansiamos presentarla al público en la temporada navideña".