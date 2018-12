Aplaza la votación sobre el Brexit

Londres, Inglaterra

Ante la perspectiva de sufrir una segura derrota, la primera ministra británica Theresa May aplazó el lunes la votación en el Parlamento sobre el Brexit, y dijo que se reunirá de nuevo con los líderes de la Unión Europea para solicitar cambios al acuerdo de separación.

La maniobra de May generó un desorden en los planes del Brexit, intensificó una crisis política interna y le propinó un duro golpe a la libra. Dado que las autoridades europeas se han mostrado firmes en que el acuerdo de retiro no está sujeto a renegociación, Gran Bretaña no sabe bajo qué términos se irá ni si May seguirá siendo primera ministra cuando lo haga.

En una declaración de emergencia ante la Cámara de los Comunes, May aceptó que el acuerdo de separación que alcanzó el mes pasado con los líderes de la UE probablemente sería rechazado "por un margen significativo" si la votación se efectuaba el martes como estaba previsto.

May dijo que aplazaría la votación de forma que pudiera intentar obtener "garantías" de la UE y luego traería el acuerdo de vuelta al Parlamento. No estableció una nueva fecha para la votación. La salida definitiva de Gran Bretaña de la UE está programada para el 29 de marzo.

Los legisladores de oposición _y algunos del Partido Conservador de May_ se mostraron incrédulos y enojados. Algunos la acusaron de pisotear la democracia parlamentaria.