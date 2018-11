Aplauden su reacción ante Grammy de Maluma

Ciudad de México

La cara de descontento que puso Natalia Lafourcade ante el anuncio de que Maluma era el ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal, se viralizó en redes sociales y generó diversos comentarios a favor y en contra.

La noche del jueves, Maluma se llevó el premio por "F.A.M.E." y recordó al agradecer el galardón que el año pasado fue uno de los más nominados y en cambio volvió a casa sin un solo Grammy.

Las cámaras captaron la reacción de Natalia, quien horas antes se había ganado el Grammy por Mejor Álbum Folclórico.

"Tu cara me representa. Así somos las jarochas honestas cuando alguien no merece ganar". "No es envidia, sólo que ella no se explica cómo Maluma puede ganar un premio cuando sus canciones son denigrantes a la mujer y a pesar de eso lo premian", escribieron los cibernautas.

CRITICAN SU EXPRESIÓN

Otros usuarios expresaron: "Se te notó la cara de envidia cuando @maluma recibió su merecido premio. Sabes que la envidia mata más que el cáncer? Relájate", fue uno de los comentarios.

En su cuenta de Instagram, la mexicana se dijo agradecida y sorprendida por el galardón a su disco "Musas".

"Macorinos: esto es para ustedes. Mi México, mi gente bonita que tanto me han apoyado, Gustavo Guerrero, gracias amigos por producir este hermoso trabajo. A todo el equipo de trabajo atrás de esta maravilla de disco. A todos mis compañeros músicos que tanto me inspiran. No me lo puedo creer. Mami, aquí ando mira que belleza. Gracias vida", publicó.