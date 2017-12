Aplauden más presupuesto de Aserca… pero que pague

Matamoros, Tam.- A pesar de que el gobierno federal anunció un incremento al presupuesto que durante el 2018 ejercerá Aserca, los productores agrícolas consideran que es importante que esta dependencia cumpla con su responsabilidad en la aplicación de los programas de apoyo, porque son los retrasos en la entrega lo que los afecta en su actividad.

Para el exdirigente del Comité Municipal Campesino en Matamoros, el futuro a corto plazo para los agricultores del sector social es incierto debido a la ineficiente aplicación de los programas por parte de la Secretaría de Agricultura y de Apoyos y Servicios a la Comercialización, toda vez que en la práctica no se cumplen o les llegan muy tarde los beneficios asignados.

De nada sirve, agrega, “que por lo que hemos escuchado en las noticias, la Federación le haya incrementado el presupuesto en 10 mil millones de pesos para Aserca, recursos que deberán ser aplicados para cumplir con sus compromisos con los productores, cuando la burocracia sigue siendo el principal obstáculo en detrimento de la agricultura de todo el país”.

La prueba de esto, dijo, “le estamos viviendo ahorita, que ya se acabó casi el año y seguimos esperando los apoyos económicos prometidos del monto adicional a la comercialización, por lo que sabemos, todos los funcionarios están de vacaciones y quién sabe hasta cuándo nos van a cumplir”.

Explica que por culpa de los retrasos en la entrega de estos beneficios, así como el hecho de que los costos de inversión sean cada año más elevados, tiene sumida en la miseria a millones de agricultores del sector social.

“Muchos compañeros no han podido comprar la semilla porque no son sujetos de crédito porque todavía tienen pendientes con las casas comercializadoras, lo que no debería de estar pasando si Aserca ya hubiera cumplido con la promesa de que en septiembre pasado haría entrega de estos apoyos, ahora no sabemos si los tendremos hasta después de las elecciones, porque ya amenazó el gobierno con que habrá veda electoral”, dijo García Quintero.