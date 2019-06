Aplauden orgullo gay

Ciudad de México





En el mes del Orgullo Gay, y cuando el desfile de la comunidad LGBT+ se lleva a cabo en diversas ciudades del mundo, mañana, las celebridades externan su apoyo a la diversidad.

Ximena Sariñana, Luis Gerardo Méndez, Karol Sevilla y Karol G expresan el por qué es necesario que se haga un desfile como el de este sábado y con el que se conmemoran 40 años desde la primera vez que se hizo en la capital del País.

El Pride, la Marcha o el Día del Orgullo LGBT+, se ha replicado en decenas de ciudades en todo el mundo para no olvidar los disturbios de Stonewall, Nueva York, en 1969, y que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

IMPRESIONES

"El desfile es sólo una parte del orgullo de la comunidad LGBT. Y hace falta mucho por lograr, porque la comunidad tenga más visibilidad, por lograr leyes igualitarias... creo que por eso se hace; inició como un movimiento para luchar por derechos políticos, sociales, de todo tipo... y el camino es largo, aún falta, pero lo importante es que se haga".

Luis Gerardo Méndez, Actor.

"Lo más importante es el respeto a todas las ideologías y a las personas con cualquier tipo de preferencia. El respeto debe ser recíproco y debe haber tiempo y espacio para todos. Adoro a mis amigos de la comunidad... insisto, el respeto es lo importante, y celebro que haya un mes para recordar que todos somos humanos".

Karol G, Cantante.

"Todavía falta mucho para que la sociedad se piense como inclusiva, donde haya espacio para todos y no sólo se piense en unos cuántos. La comunidad lucha por sus derechos, por algo tan sencillo como vivir en pareja y poder tener un matrimonio igualitario... No en todos los lugares del mundo es así. No se trata sólo de un país, se trata de una sociedad global".

Vadhir Derbez, Actor.

"La comunidad tiene un camino ya recorrido, ha ganado mucho en muchos sentidos, hoy se habla más y hay más apertura, hoy existe más posibilidad de que se hable de familias no tradicionales educando a niños, adoptando bebés. Antes, por lo que me cuentan, era imposible. Falta mucho, pero el camino está y ha ido a paso firme".

Mario Bautista, Cantante.

RESPETO ANTE TODO

"Hay que vivir con respeto... hay que presumir el respeto y darlo. Hay que dar espacio y darles siempre sus derechos".

Bad Hombre, Cantante.

"Hay que vivir y hay que ser felices, hay que luchar por los derechos al matrimonio igualitario, a la adopción de parejas del mismo sexo, a que se pueda formar una familia sin prejuicios o puede haber gente que opine negativamente en la sociedad. Hay que salir siempre a la calle con la frente en alto".

Poché, de la dupla de YouTubers Calle y Poché.

"Como sociedad todos hemos avanzado, pero lo que hace falta en muchos aspectos es dar visibilidad. Existen comunidades vulnerables y expuestas a riesgos por prejuicios, o por ignorancia. Hace falta más información. No es sólo un desfile, es una lucha por los ideales, es hacerse presentes y hacer saber que el respeto y la igualdad es para todos".

Ximena Sariñana, Cantante.

"Estamos en una época en la que ya tendríamos que entender que todos somos iguales, que tenemos el derecho a ser como queramos, a vestirnos como queramos... a ser. Hay que vivir por la libertad y hay que unirnos como sociedad, no dividirnos".

Erick Brian Colón, Integrante de CNCO.