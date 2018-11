Aplauden la remodelación de mercado. Estudian técnicos la infraestructura

Parece que Victoria no avanza, no progresa, no tiene otra imagen como otras ciudades como por decir Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Guanajuato, que realmente esas autoridades se preocupan por su ciudad y por darle otra imagen . Alberto Cedillo Morado, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles

Cd. Victoria, Tam.- Elde remodelación del Centro Histórico de Ciudad Victoria que contempla el cierre al tráfico vehicular por la calle Hidalgo y el reordenamiento delambulante en la zona Centro, implicará además la rehabilitación del edificio del Mercado Argüelles lo cual para los más de 150 locatarios establecidos representará buenas noticias.

Esto lo consideró el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles, Alberto Cedillo Morado, "ya hemos tenido un diálogo con el alcalde con referente a la remodelación del mercado, él nos externó personalmente que va a meterle mano al mercado por lo que mandó algunos técnicos para que hicieran un estudio de la infraestructura del mercado para hacer el proyecto".

Y agregó, "básicamente la remodelación serían fachadas, alumbrado, drenaje, varios detallitos que ellos ya lo estuvieron viendo, ya lo detectaron y lo estuvieron analizando, ellos son los que van a determinar en cuánto tiempo y cuál va a ser el recurso que se va a destinar", el emblemático edificio cuenta con áreas para la venta de frutas y verduras, abarrotes, miscelánea, carnicería, artesanías, restaurantes, y yerbería con una capacidad para 215 locales de los cuales solamente se encuentra ocupado entre el 60 y el 70 por ciento.

Otro de los aspectos que más llama la atención a los locatarios del Mercado Argüelles son los cientos de vendedores ambulantes que se ubican en los alrededores de ese edificio y por la calle Hidalgo, cabe mencionar que originalmente el Ayuntamiento reconoce alrededor de 200 permisos de vendedores ambulantes sin embargo la suma real rebasa esa cantidad por lo que con la remodelación de la calle Hidalgo deberá de ordenarse el ambulantaje.

Por otro lado Cedillo Morado se manifestó a favor del proyecto de remodelación del Centro Histórico al considerar que existe un retraso de entre 30 y 40 años en la imagen del centro de la capital del estado, lo cual a su vez repercute en el turismo y desarrollo económico de la localidad, "parece que Victoria no avanza, no progresa, no tiene otra imagen como otras ciudades como por decir Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Guanajuato, que realmente esas autoridades se preocupan por su ciudad y por darle otra imagen, y que el turismo se acerque a cada una de las ciudades".

COMERCIO. El proyecto de remodelación del Centro Histórico de Ciudad Victoria actualizará la imagen y servicios de la zona centro tras casi 40 años de retraso, consideran comerciantes.