Aplauden intervención estatal en los conflictos. Terminan paros en tres maquiladoras

Matamoros, Tam.- El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aplaudió la decisión tomada por el Gobierno de Tamaulipas para terminar con los paros que se mantenían en por lo menos tres maquiladoras de esta ciudad fronteriza.

José Enoch Castellanos, de visita en Matamoros, destacó que en la Ley Federal del Trabajo está muy claro quiénes son los actores y factores de la producción; "hay atribuciones perfectamente establecidas en las leyes reglamentarias, en donde se tiene qué seguir buscando el diálogo, forzando a las autoridades que formen parte de éste".

Comentó que el que las autoridades no hagan nada en cuanto a este tipo de movimientos laborales, sólo mandan una señal mala y negativa, es por eso que se tienen qué tomar algunas decisiones como fue la tomada por el Gobierno de Tamaulipas para la liberación de estas empresas.

Manifestó que ahora se tiene qué trabajar en recomponer lo perdido en Matamoros; para ello ya se presentaron diversas acciones que se pueden implementar para reactivar de nueva cuenta esta localidad.

POR MATAMOROS

Lo anterior lo dio a conocer en una conferencia de prensa luego de concluir los "Diálogos por Matamoros", donde estuvieron presentes además Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex y Luis Aguirre Lang, presidente nacional de Index, quienes aplaudieron que el gobierno estatal hiciera válido el estado de derecho en maquiladoras.

Sobre las huelgas en esta frontera dijeron que fueron únicas en el país y es un fenómeno que nunca antes se había visto, en donde lamentablemente los empresarios se vieron obligados a pagar el bono de 32 mil pesos los dejó desfalcados pues era un gasto que no tenían contemplado.

Por lo menos dos empresas han anunciado su retiro de Matamoros y otras dos están en veremos y aunque esto será a mediano y largo plazo por el cumplimiento de algunos contratos, esto vendrá a perjudicar este sector maquilador, que ya tenido pérdidas millonarias a escasos 3 meses de haber iniciado el 2019, dijo el presidente nacional de Index, Luis Aguirre Lang.

El presidente de Coparmex pidió a los 3 niveles de gobierno que no sean cómplices de las cuestiones ilícitas como los paros ilegales que se estuvieron registrando en esta frontera e hizo un llamado al Congreso de la Unión para que no se tengan vacíos en la reforma laboral para asegurar que los violadores a la ley ya no puedan hacer de las suyas.

En el mismo sentido, De Hoyos Walther indicó que es importante resaltar que aún queda una empresa en Matamoros que se encuentra en paro ilegal -refiriéndose a Coca Cola- y que esperan que pronto se intervenga y se haga valer el estado de derecho para evitar su cierre de Matamoros.

En esta mesa de diálogos estuvo presente la periodista Denisse Dreser, quien expuso su opinión sobre el nuevo gobierno federal y su nueva transformación.





DIÁLOGOS. En Matamoros se realizaron una serie de conferencias.