Aplauden freno a legalizar autos

Matamoros, Tam.- La decisión que tomó el Senado de la República, fue la mejor opción al frenar la legalización de autos "chocolates" y evitar la masiva internación de autos de manera ilegal por las fronteras de Tamaulipas, afirmó el importador de vehículos, Tomás Cantú González.

Manifestó que de haberse aprobado esta propuesta, estaría afectando a las empresas comercializadoras que existen en Matamoros que son alrededor de 20 las cuales están registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Explicó que hace un par de semanas se presentó junto con otros empresarios fronterizas ante diputados locales pertenecientes a la comisión de autos usados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quienes exhortaron para que antes de promover iniciativas movidas por el "corazón", se pongan en los zapatos de los mexicanos que se ven en la necesidad de comprar un auto "chueco" porque sus ingresos les impiden adquirir uno importado legalmente.

Aseguró que los proyectos se piensan, se analizan y se aterrizan, y en el caso de la legalización de autos "chocolate" los diputados federales no planearon bien y por ende no midieron las consecuencias que puede traer la aprobación de una iniciativa como esta.

"Aquí hay solo 3 opciones: la primera es dejar a los autos chocolate como están pero eso no va a suceder y si sucede sería una tontería; la otra opción es decomisarlos pero sería demasiado cruel y falta de corazón porque hay gente que sí tiene carros de lujo y si se lo quitas no pasa nada, pero yo me atrevo a decir que para la mayoría de gente, ese carro que le vas a decomisar representa su patrimonio y la tercera opción es dejar que se paguen impuestos", dijo.









Puntos críticos

Recordó que en esa reunión con las autoridades en el rubro, dejaron en claro los 3 puntos más críticos que aquejan a los empresario importadores de autos usados y tomaron las propuestas de bajar el precio de importación establecido en el diario oficial de la federación hasta en un 60 por ciento, lo que representa que un vehículo de hasta 40 mil pesos, pueda llegar a costar 15 ó 20 mil pesos, además de ampliar a 5 años la gama de modelos a importar y también pagar los montos que indica el Tratado de Libre Comercio (TLC) que marcan solo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de importación mexicanos, americanos y canadienses, y con esto evitar pagar otros aranceles.