Aplaude Trump el despliegue de GN

Washington, D.C.

El Presidente Donald Trump aplaudió este martes el despliegue de 6 mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala asegurando que esto no habría ocurrido sin su amenaza de aumentar los aranceles a las importaciones mexicanas del 30 de mayo.

Antes de salir rumbo a una gira por Iowa, Trump aplaudió la relación de su Administración con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard agregando que el acuerdo para controlar la migración logrado el pasado viernes terminará siendo bueno para México también.

"Marcelo (Ebrard) y el Presidente y todos ellos, nos estamos llevando muy bien. Empezaron una acción muy fuerte. Están moviendo en este momento 6 mil soldados a su frontera Sur ¿Quién hubiera escuchado eso? ¿Ustedes piensan que teníamos eso hace dos semanas?", dijo Trump.

"Hace dos semanas no teníamos nada. Y la razón por la que no teníamos nada es porque México no sentía que tenía que darnos algo. No los culpo. Pero esto al final va a ser bueno para México".

Cuestionado por los periodistas sobre una parte oculta del pacto con México, Trump volvió a insistir que esa parte si existe asegurando que estaba detallada en un papel que llevaba dentro de su saco pero evitó confirmar si se trataba de la firma de un acuerdo de Tercer País Seguro.

"Les doy mi palabra aquí está. Todo mundo dice (él no lo tiene). Yo les doy mi palabra. Está dentro de este (papel). Y quisiera (enseñárselos) pero (los medios) harían que se congelara cualquier acción. Lo detendrían. Lo analizarían. Lo analizarían....Pero aquí está el acuerdo", dijo Trump.

Desde la conclusión de las negociaciones en el Departamento de Estado entre las delegaciones mexicana y estadounidense, el viernes pasado, Trump ha aplaudido el acuerdo de control migratorio logrado en el que México informó que desplegará la Guarda Nacional en la frontera sur.

De acuerdo con el Canciller Marcelo Ebrard, el despliegue de la Guardia Nacional sería para ayudar al Instituto Nacional de Migración (INM) y aunque estaba planeado desde antes se le dio una prioridad mayor luego que ambos países lograran el acuerdo migratorio para evitar los aranceles.

"ARANCELES sON HERRAMIENTA DE NEGOCIACIóN"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los aranceles como una herramienta de negociación y aseguró que hay una parte del acuerdo migratorio con México que aún no ha sido revelado.

"Estoy muy contento con el trato que hice, si México produce (creo que lo harán). ¡La mayor parte del trato con México aún no se ha revelado!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Cuando eres la gran "alcancía" con la que otros países han estado robando durante años (a un nivel que no puede creerse), las tarifas son una gran herramienta de negociación, gran productor de ingresos, y lo más importante, es una poderosa manera para hacer que las empresas regresen a EU", agregó.

Exhiben 'bluff' de Trump sobre acuerdo

El Presidente estadounidense, Donald Trump, salió ante periodistas en la Casa Blanca con una hoja que contiene el acuerdo firmado con México, incluyendo las partes que afirma no han sido reveladas por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, Jabin Botsford, fotógrafo de The Washington Post, logró capturar parte del texto en el que se detalla el esquema ya conocido de aplicación en 90 días para la implementación de un acuerdo.

"Si el Gobierno de Estados Unidos determina a su discreción y tras consultar con México que después de 45 días... no han sido suficientes para reducir el flujo de migrantes al sur de Estados Unidos, el Gobierno de México tomará todas las medidas necesarias bajo la ley local para buscar que el acuerdo se implemente en espera de que el acuerdo se implemente en 45 días (sic)", señala el texto visible.