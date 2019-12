Aplaude pintura

En medio de la polémica desatada por una pintura de Emiliano Zapata, del artista chiapaneco Fabián Cháirez, que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes, el actor Héctor Suárez Gomís externó su opinión sobre la obra en la que Zapata aparece desnudo y en tacones.

"Zapata impulsó las luchas sociales y usar su imagen para cuestionar los estereotipos machistas en México, me parece un acierto de @Fabianchairez13. Si su nieto se ofende, entonces JAMÁS ha tenido claro que la libertad, la justicia y la ley no tienen género", escribió para acompañar una fotografía del cuadro.

DIVIDE OPINIONES

Seguidores de Gomís externaron sus puntos de vista, por cierto muy divididos entre los que apoyan la libertad, y los que consideran la obra de Fabián Cháirez como una falta de respeto.

"Con todo el respeto a todos ustedes... tanto pleito por que hayan utilizado la imagen de Zapata, cuando todos los días lo insultamos no haciendo valer como mexicano todo su legado, no respetándonos a nosotros mismos como mexicanos y permitiendo que los sistemas corruptos violenten, menosprecien y saqueen, Zapata es más que una imagen que pensamos fue mal empleada. Enfóquense más en los insultos que día a día nos hacen otros gobiernos más corruptos que el nuestro". "Siempre estoy de acuerdo con tus opiniones, en este caso la respeto pero no estoy de acuerdo y no se trata de homofobia, lo considero una falta de respeto. No me imagino que hicieran lo mismo con personajes como Winston Churchill, Nelson Mándela, George Washington, etc.", se lee entre los comentarios.

PROTESTAN MOLESTOS

El martes, unos 200 campesinos bloquearon el acceso al Museo del Palacio de Bellas Artes y posteriormente irrumpieron en el recinto para exigir el retiro de una polémica pintura del revolucionario.

Felipe Nájera también externó su postura a favor de la obra de Fabián Cháirez y posteó una fotografía en la que él porta un sombrero rosa.