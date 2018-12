Aplaude Arribas continuidad en Pumas

Cd. de México.

"El equipo lo hizo bien el torneo pasado y se ha ganado el derecho a la continuidad tanto el cuerpo técnico como los jugadores, el equipo hizo un gran torneo y esperamos repetir lo mismo y sobre todo mejorar lo que hemos hecho", declaró.



El español dijo no sentirse en desventaja por no contar con refuerzos para el siguiente semestre, pero sabe que los resultados dictarán el futuro de los futbolistas.



La única baja del cuadro del Pedregal para este semestre es la de Matías Alustiza, quien concluyó su préstamo.



"Yo traería a Messi pero si no podemos, pues nada. El equipo se ha ganado la confianza de todos y tanto los jugadores como los entrenadores se han ganado el derecho a que el club confíe en ellos y este torneo será decisivo para seguir con esa continuidad o no", añadió,



El zaguero dijo que la caída por goleada en Semis ante América ya quedó atrás, pues lo importante es enfocarse en el siguiente torneo.



"Tanto la victoria como la derrota el pasado no juega, solo el futuro y el presente. Ahora mismo el presente significa una nueva temporada, hicimos un gran torneo y ya quedó atrás, caímos con el máximo rival y ya quedó atrás, miramos hacia adelante", concluyó.