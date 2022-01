Aplasta camión motocicleta en Zona Centro

La unidad repartidora es una camioneta Ford Heavy Duty, color blanco con placas de Tamaulipas, la cual era conducido por trabajador de empresa de materiales.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes constataron que el motociclista no corría peligro, no obstante sí presentaba algunas lesiones que no comprometían su integridad física.

Del caso se hizo cargo Tránsito local, quien dictaminó las responsabilidades y remitió ambas unidades a la delegación de vialidad.

Motociclista solo salió con lesiones de menor consideración tras brutal atropello.