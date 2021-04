'Apestadas' del Óscar 2021 que valen mucho la pena

Este año, cintas como The Assistant, The Mauritanian, Da 5 Bloods, First Cow, Swallow, Dick Johnson is Dead, I'm Thinking of Ending Things, entre otras, se quedaron con las ganas de participar en la gala. En honor a esas candidatas de pedigrí que fueron 'olvidadas' para el Óscar 2021, aquí te va esta lista.

The Assistant

Escrita y dirigida por Kitty Green. Cuenta la historia de Jane (Julia Garner) una joven recién graduada que consigue un empleo como asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Sin embargo, se ve sometida a abusos en su jornada laboral.

La película no recibió nominaciones a los Óscar, pero Julia Garner obtuvo menciones a Mejor Actriz en los Premios Indie Spirit y Gotham 2020. Puedes verla en Amazon Prime Video.

Da 5 Bloods

La película de Spike Lee, que relata la amistad de cuatro veteranos de la guerra de Vietnam y su regreso a la jungla para recuperar un tesoro perdido, era una de las grandes favoritas a los Óscar. Sin embargo, fue muy ignorada en casi toda la temporada de premios y la Academia hizo lo mismo. Solo recibió una nominación por Mejor Banda Sonora. Está disponible en Netflix.

The Mauritanian

Y si hablamos de olvidadas, no podemos pasar por alto cómo se ignoró este año a Jodie Foster. La actriz se ganó un Globo de Oro por su papel en The Mauritanian. Pero en los Óscar 2021 la cinta no logró ni una nominación, pese a que Foster sonaba fuerte para figurar como Mejor Actriz de Reparto. La película, que relata las injusticias del gobierno de EU en la cárcel de Guantánamo, tampoco figuró en ninguna categoría.

First Cow

La película de Kelly Reichardt fue una de las favoritas de la crítica en 2020, ganó el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a Mejor Película, cuatro nominaciones al Premio Gotham y tres nominaciones al Premio Indie Spirit, algo que no se tradujo en las nominaciones al Óscar.

Se trata de un drama de época minimalista sobre el compañerismo y el nacimiento del sueño americano a través de los ojos de una vaca.

Dick Johnson is Dead

Fue una de las películas mejor valoradas del Festival de Cine de Sundance 2020. Trata sobre la demencia del padre de la directora Kirsten Johnson, quien elabora una divertida y emocionante elegía para su progenitor que habla sobre cómo abrazar la vida y temer a la muerte al mismo tiempo. Una gozada que encuentras en Netflix.

Swallow

Escrita y dirigida por Carlo Mirabella-Davis. Cuenta la historia de Hunter (Haley Bennett), una ama de casa que descubre que está embarazada, pero por alguna razón tiene la necesidad de consumir objetos peligrosos y afilados que ponen en riesgo su salud, situación que preocupa a su esposo y a su familia. Hunter deberá descubrir el motivo de su extraña obsesión.

Mirabella-Davis logró una nominación al premio Spotlight del Directors Guild of America. De igual manera varios críticos y la audiencia aplaudieron la actuación de Haley Bennett.

Never Rarely Sometimes Always

Escrita y dirigid por Eliza Pittman, la película cuenta la historia de Autumn (Sidney Flanigan), una adolescente, que al no poder realizar un aborto en su estado, decide reunir dinero con su prima e irse a Nueva York a buscar una clínica para interrumpir el embarazo.

La película no entró en la lista de nominadas a los premios Óscars 2021. Sin embargo, recibió muy buenas críticas y además ganó premios en el Festival de Cine de Sundance y el Festival de Cine de Berlín en 2020. De igual manera, la película está nominada a siete premios Indie Spirit. No dejes de verla en HBO Go.

One Night in Miami

Regina King, quien ya había conseguido varias nominaciones en distintos premios por su debut tras la cámara, perdió la oportunidad de figurar en la categoría de Mejor Director en el Óscar, algo que dejó molestos a varios críticos. También fue ignorada como Mejor Película.

Sin embargo, el relato que coloca a cuatro icónicos personajes afroamericanos en un mismo espacio (Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke), sí logró colarse con tres nominaciones a la ceremonia de este año, incluyendo Mejor Actor de Reparto. Está disponible en Amazon Prime Video.

I'm Thinking of Ending Things

Escrita y dirigida por Charlie Kaufman, quien realiza una adaptación de la novela homónima de Iain Reid. La película cuenta la historia de una mujer que al querer poner fin a su relación, tendrá que cuestionar lo que sabía del mundo, de su novio y de ella misma.

A pesar de que la cinta contó con buenas críticas por parte de expertos y espectadores, no fue nominada a los Óscar 2021. No obstante, la película fue nominada a los Premios Gotham 2020. Y sí, se trata de otra producción de Netflix.

The Human Voice

El ya galardonado con dos Óscares, Pedro Almodóvar, tampoco fue mencionado en la lista de nominados a los Óscar 2021. Pese a que el cortometraje The Human Voice, protagonizado por Tilda Swinton, estaba entre los finalistas, no consiguió seducir por completo a los académicos.

News of the World

Es un misterio lo que pasó con esta película que tenía todo a su favor para enamorar a la Academia y que, al final, no convenció del todo. Ni la película, ni su director, ni Tom Hanks o Helena Zengel, quien sí estuvo en los Globos de Oro y figuró en los premios del Sindicato de Actores, fueron considerados por el Óscar.

Aún así, no pudieron omitir este western humano por completo, pues sí fue nominado en las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de producción. Netflix es la plataforma donde la consigues.

Malcolm & Marie

Posterior a su éxito en la serie de HBO Euphoria y ser la actriz más joven en ganar el Emmy a Mejor Interpretación, Zendaya irrumpió en Netflix a principios del 2021 con la película de Sam Levinson Malcolm & Marie, la cual fue filmada durante el confinamiento en California.

A pesar de que tanto el público como personas especializadas en el medio, coincidían en que la interpretación contenida pero potente de Zendaya, en medio de un relato romántico lleno de matices, era merecedora del reconocimiento por parte de la Academia, no fue considerada en ninguna de las categorías.

Ya No Estoy Aquí

A pesar de encontrarse nominada en los Premios Goya 2021 a Mejor Película Iberoamericana, y haber triunfando en la más reciente edición de los Ariel llevándose 10 preseas, la cinta mexicana que mezcla el tema de la migración y la identidad con música y baile, no quedó nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. Si te la perdiste, la encuentras en Netflix (¡de nuevo!).

On The Rocks

La Academia hizo historia este año nominando a dos mujeres cineastas, pero dejaron fuera a la autora de On the Rocks, Sofia Coppola, quien también aspiraba a ser considerada en la categoría con esta producción de Apple TV+.

Es una comedia dramática que narra la historia de una hija y la relación, a veces destructiva, con su padre. Es nostálgica, pero al mismo tiempo profundiza y resuena en la mujer contemporánea.

Palm Springs

Consiguió dos grandes nominaciones a los Globos de Oro de este año, una para Mejor Película Musical o de Comedia y otra para Andy Samberg en la categoría Mejor Actor de Película de Comedia o Musical, pero en los Óscar sólo aspiraba a Mejor Guión Original, aunque no fue seleccionada.

Una lástima, pues el relato amoroso entre dos incomprendidos que se enfrentan a un problema existencial con tintes de ciencia ficción, es una de las mejores cintas del año pasado.