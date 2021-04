´Apestadas´ del Óscar 2021

Este año, cintas como The Assistant, The Da 5 Bloods, First Cow y Swallow, entre otras, se quedaron con las ganas de participar en la gala.

En honor a esas candidatas de pedigrí que fueron ´olvidadas´ para el Óscar 2021, aquí te va esta lista.

THE ASSISTANT

Escrita y dirigida por Kitty Green. Cuenta la historia de Jane (Julia Garner) una joven recién graduada que consigue un empleo como asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Sin embargo, se ve sometida a abusos en su jornada laboral.

La película no recibió nominaciones a los Óscar, pero Julia Garner obtuvo menciones a Mejor Actriz en los Premios Indie Spirit y Gotham 2020.

| THE ASSISTANT.

DA 5 BLOODS

La película de Spike Lee, que relata la amistad de cuatro veteranos de la guerra de Vietnam y su regreso a la jungla para recuperar un tesoro perdido, era una de las grandes favoritas a los Óscar. Sin embargo, fue muy ignorada en casi toda la temporada de premios y la Academia hizo lo mismo.

THE MAURITANIAN

Y si hablamos de olvidadas, no podemos pasar por alto cómo se ignoró este año a Jodie Foster. La actriz se ganó un Globo de Oro por su papel en The Mauritanian. Pero en los Óscar 2021 la cinta no logró ni una nominación, pese a que Foster sonaba fuerte para figurar como Mejor Actriz de Reparto. La película, que relata las injusticias del gobierno de EU en la cárcel de Guantánamo.

FIRST COW

La película de Kelly Reichardt fue una de las favoritas de la crítica en 2020, ganó el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a Mejor Película, cuatro nominaciones al Premio Gotham y tres nominaciones al Premio Indie Spirit, algo que no se tradujo en las nominaciones al Óscar.

Se trata de un drama de época minimalista sobre el compañerismo y el nacimiento del sueño americano a través de los ojos de una vaca.

DICK JOHNSON IS DEAD

Fue una de las películas mejor valoradas del Festival de Cine de Sundance 2020. Trata sobre la demencia del padre de la directora Kirsten Johnson, quien elabora una divertida y emocionante elegía para su progenitor que habla sobre cómo abrazar la vida y temer a la muerte al mismo tiempo.

SWALLOW

Escrita y dirigida por Carlo Mirabella-Davis. Cuenta la historia de Hunter (Haley Bennett), una ama de casa que descubre que está embarazada, pero por alguna razón tiene la necesidad de consumir objetos peligrosos y afilados que ponen en riesgo su salud.

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS

Escrita y dirigid por Eliza Pittman, la película cuenta la historia de Autumn (Sidney Flanigan), una adolescente, que al no poder realizar un aborto en su estado, decide reunir dinero con su prima e irse a Nueva York a buscar una clínica para interrumpir el embarazo.

La película no entró en la lista de nominadas a los premios Óscars 2021.

ONE NIGHT IN MIAMI

Regina King, quien ya había conseguido varias nominaciones en distintos premios por su debut tras la cámara, perdió la oportunidad de figurar en la categoría de Mejor Director en el Óscar, algo que dejó molestos a varios críticos. También fue ignorada como Mejor Película.